الرافدين يطلق رواتب عدد من وزارات الدولة

2021/10/21 | 12:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، إطلاق رواتب عدد من وزارات الدولة.

وقال المصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تمَّ توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تمَّ توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد".

وأضاف، أن "المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة".

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