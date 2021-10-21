2021/10/21 | 12:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني طالبت النائبة السابقة في البرلمان العراقي، ريزان الشيخ دلير، بمنح المرأة وزارة سيادية في الحكومة الجديد، فيما أشارت إلى ضرورة إعادة تشكيل وزارة المرأة.وقالت في بيان صحفي، إن “على الحكومة الجديدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مطالبات بمنح المرأة العراقية وزارة سيادية بالحكومة الجديدة المركز الخبري الوطني.

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