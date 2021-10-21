ثورة على -النهضوية الحداثية الزائفه-/2 - عبدالامير الركابي

2021/10/21 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي ترتكز الأحادية الارضوية، رؤية ومفهوما للوجود والعالم والمجتمعات، على "تعبد الظاهرة المجتمعية" باعتبارها مطلقا، وغاية عليا بذاتها، ترتقي اليوم ومع الظاهرة الغربية، متحولة الى هوس التقدم والمنجز غير المحدود، ولا القابل للتوقف، وهو منطق بدائي مجاف للحقيقة التي تقوم المجتمعات والظاهرة المجتمعية على تكريسها، مع الوصول اليها، الامر الذي تعجز وعجزت الظاهرة الغربيه، وحداثتها عن اكتشافه، ومقاربة موجباته، ......





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