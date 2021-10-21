النفط يقترب من عتبة 90 دولارا للبرميل

2021/10/21 | 12:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرتفعت اسعار النفط ، الخميس لتواصل

مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة

.فقد ارتفع سعر مزيج برنت في العقود

الآجلة 17 سنتا، بنسبة 0.2 % الى 85.99 دولارا

للبرميل، بعدما زاد 0.9 % في اليوم السابق.

وحسب

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