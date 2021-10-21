2021/10/21 | 12:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن العراق الخميس عن انجاز ساتر أمني

على الحدود المشتركة مع الجانب السوري.

وقال المتحدث باسم القائد الأعلى

للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى

رسول في تصريح صحفي، "أنجزنا الساتر

الأمني مع الجانب الس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يستكمل إنجاز ساتر أمني مع سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يستكمل إنجاز ساتر أمني مع سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).