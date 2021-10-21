كوريا الشمالية: ندعو واشنطن لعدم القلق من الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي الأخير

2021/10/21 | 12:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت كوريا الشمالية الولايات المتحدة الى عدم القلق من ازاء الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي الأخير.

واتهمت الولايات المتحدة بازدواجية المعايير بشأن تجارب الأسلحة مشيرةً إلى أن الاختبار الأخير لم يستهدف واشنطن وأجري من أجل الدفاع عن البلاد فقط.

وأوضح متحدث باسم حكومة كوريا الشمالية، أن انتقادات واشنطن لبيونج يانج بشأن تطوير واختبار إطلاق نظام الأسلحة نفسه الذي تمتلكه الولايات المتحدة أو تطوره هو تعبير واضح عن ازدواجية المعايير.

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