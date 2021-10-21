ضبط 4857 حبة مخدرة في البصرة وميسان

2021/10/21 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القبض على 18 متهم مع مواد مخدرة من مادة الكريستال و 4857 حبة مخدرة في محافظات البصرة وميسان.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم القبض على 18 متهم مع مواد مخدرة من مادة الكريستال و 4857 حبة مخدرة في محافظات البصرة وميسان".

واضاف البيان انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء وفق احكام المواد القانونية (32/28) مخدرات لينالوا جزائهم العادل".

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