ضبط حزامين ناسفين وعبوات ناسفة ولاصقة معدة للتفجير شمال بغداد (صور)

2021/10/21 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن ضبط حزامين ناسفين وعبوات ناسفة ولاصقة معدة للتفجير مخبأة في منطقة النباعي شمال بغداد.

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