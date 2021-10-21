2021/10/21 | 13:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بأن حركة “طالبان” عينت لمنصب رفيع المستوى في الشرطة قياديا كان في السابق يشرف على تنفيذ الهجمات الانتحارية في العاصمة كابل.وذكرت الصحيفة أمس الأربعاء أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد كتيبة الانتحاريين في طالبان يتولى منصبا بارزا بالشرطة المركز الخبري الوطني.

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