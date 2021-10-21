2021/10/21 | 13:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، إعادة إرسالية عجلة إلى الجانب الإيراني في منفذ زرباطية الحدودي.وذكر بيان للهيئة، تلقاه “المركز الخبري الوطني، أن “جهود المتابعة والتدقيق لهيئة المنافذ الحدودية مستمرة لكافة البضائع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ تعيد إرسالية عجلة لإيران في منفذ زرباطية المركز الخبري الوطني.

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