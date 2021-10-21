2021/10/21 | 13:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبلغ عددهم 2024.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تعلن أسماء الوجبة الثالثة من المهندسين المقبولين للعمل بصفة أجر يومي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تعلن أسماء الوجبة الثالثة من المهندسين المقبولين للعمل بصفة أجر يومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).