2021/10/21 | 13:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يوافق على تعيين المتقدمين على وزارة الإعمار لسنة 2019 المركز الخبري الوطني.

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