2021/10/21 | 13:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلان عن أسماء الوجبة الثالثة من المقبولين بالتعيين بصفة عقود بوزارة النفط المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلان عن أسماء الوجبة الثالثة من المقبولين بالتعيين بصفة عقود بوزارة النفط) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلان عن أسماء الوجبة الثالثة من المقبولين بالتعيين بصفة عقود بوزارة النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).