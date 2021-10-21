2021/10/21 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#سعود_سالم ↲-;-◼-;- مصابيح الشارع مطأطأة الرأس ◼-;- تضئ بأشعتها الصفراء ◼-;- ظهور القطط وأغطية علب القمامة ◼-;- في صمت المقابر ◼-;- صمت ◼-;- يشوبه حزن ◼-;- وتوق ◼-;- وحنين ◼-;- لرنين خافت ◼-;- ينزلق خلسة في الظلمة ◼-;- لحن صاف لا يرى ◼-;- يراقص الأشجار الهزيلة ◼-;- ويبعث الدفء في الأشياء الغريقة ◼-;- في كهوف الذاكرة ◼-;- والتي ترقص في ساحة الحضور ◼-;- الأشي ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المربعات الليلية - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#سعود_سالم ↲-;-◼-;- مصابيح الشارع مطأطأة الرأس ◼-;- تضئ بأشعتها الصفراء ◼-;- ظهور القطط وأغطية علب القمامة ◼-;- في صمت المقابر ◼-;- صمت ◼-;- يشوبه حزن ◼-;- وتوق ◼-;- وحنين ◼-;- لرنين خافت ◼-;- ينزلق خلسة في الظلمة ◼-;- لحن صاف لا يرى ◼-;- يراقص الأشجار الهزيلة ◼-;- ويبعث الدفء في الأشياء الغريقة ◼-;- في كهوف الذاكرة ◼-;- والتي ترقص في ساحة الحضور ◼-;- الأشي ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المربعات الليلية - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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