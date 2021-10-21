المربعات الليلية - سعود سالم

2021/10/21 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ↲-;-◼-;- مصابيح الشارع مطأطأة الرأس ◼-;- تضئ بأشعتها الصفراء ◼-;- ظهور القطط وأغطية علب القمامة ◼-;- في صمت المقابر ◼-;- صمت ◼-;- يشوبه حزن ◼-;- وتوق ◼-;- وحنين ◼-;- لرنين خافت ◼-;- ينزلق خلسة في الظلمة ◼-;- لحن صاف لا يرى ◼-;- يراقص الأشجار الهزيلة ◼-;- ويبعث الدفء في الأشياء الغريقة ◼-;- في كهوف الذاكرة ◼-;- والتي ترقص في ساحة الحضور ◼-;- الأشي ......





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