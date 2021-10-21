2021/10/21 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في مركز التثقيف الصحي المستمر في لندن.كان كلود برنارد Claude Bernard عالماً فيزيولوجياً فرنسياً من القرن التاسع عشر، عُرف بقوله «ثبات البيئة الداخلية هو شرط لحياة حرة ومستقلة».



وما كان يقصده هو أن جميع الكائنات الحية، بما في ذلك البشر، تحتاج حقاً إلى الحفاظ على كيمياء وبيولوجيا خلا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سبل التكيف المثلى مع شيخوخة الجسد - مصعب قاسم عزاوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سبل التكيف المثلى مع شيخوخة الجسد - مصعب قاسم عزاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).