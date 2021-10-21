2021/10/21 | 13:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتولى عدة نساء مراكز قيادية بمؤسسات السلطة المحلية في حلبجة بإقليم كردستان العراق، رغم الصعوبات التي قد يتعرضن لها وتعترض طريق عملهن.

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