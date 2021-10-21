2021/10/21 | 13:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الخميس، اطلاق درجات وظيفية في دائرتي مجلس الدولة وبيت الحكمة.وقال رئيس المجلس محمود التميمي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “المجلس قرر اعلان الدرجات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يقرر اطلاق درجات وظيفية جديدة المركز الخبري الوطني.

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