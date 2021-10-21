المرجعية الدينية العليا تنفي ما نشرته صحيفة العرب اللندنية بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة

2021/10/21 | 13:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت المرجعية الدينية العليا ما

تناقلته احدى الصحف حول مساعي السيد

محمد رضا نجل المرجع الاعلى السيد

السيستاني بتشكيل الحكومة الجديده

ونفى مصدر مقرب من المرجعية الدينية في

النجف الاشرف مانشرته صحيفة ال

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