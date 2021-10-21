"الملك المصري" محمد صلاح يُتوج في متحف مدام توسو: كأنني أنظر في المرآة

2021/10/21 | 13:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف متحف "مدام توسو" للشمع في لندن، الخميس، عن التمثال الخاص باللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

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