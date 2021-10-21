مجلس الخدمة يطلق درجات وظيفية في دائرتين

2021/10/21 | 13:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الخميس، اطلاق درجات وظيفية في دائرتين.

وقال رئيس المجلس محمود التميمي، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المجلس قرر اعلان الدرجات الشاغرة الخاصة بمجلس الدولة وبيت الحكمة".

واضاف ان "القرار جاء ضمن برنامج التوظيف الخاص بديوان الرقابة المالية المقرر اعلانه نهاية الشهر الحالي".

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