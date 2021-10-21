مجلس الخدمة يطلق الدرجات الوظيفية الخاصة بمجلس الدولة وبيت الحكمة

2021/10/21 | 13:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الخميس، اطلاق درجات وظيفية في دائرتين.

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وقال رئيس المجلس محمود التميمي، في بيان، تلقاه "ناس" (21 تشرين الاول 2021)، إن "المجلس قرر اعلان الدرجات الشاغرة الخاصة بمجلس الدولة وبيت الحكمة".

واضاف ان "القرار جاء ضمن برنامج التوظيف الخاص بديوان الرقابة المالية المقرر اعلانه نهاية الشهر الحالي".

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