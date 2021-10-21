زيباري: انتخابات تشرين كانت الأكثر نزاهة والكتلة الصدرية ستكلف بتشكيل الحكومة

2021/10/21 | 13:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري انتخابات تشرين بالأكثر نزاهة وشفافية من سابقاتها.

وقال زيباري في تصريحات صحافية إن القانون السائد أتاح للكتلة التي تحصد أكثر عددا من المقاعد بتشكيل الحكومة وعليه فان الكتلة الصدرية هي من ستقوم بتشكيل الحكومة المقبلة.

وفيما يخص توحيد البيت الكردي قبل الذهاب إلى بغداد للتفاوض، قال زيباري إن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرغب بأن تتفاوض جميع الأطراف الكردية في المركز كفريق واحد.

اما بشأن منصب محافظ كركوك، فأكد زيباري أن حزبه يرغب بأن يكون المحافظ المقبل من المكون الكردي لكنه لن يربط بين منصب المحافظ ومنصب رئيس الجمهورية، على حد قوله.

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