2021/10/21 | 13:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القرار جاء ضمن برنامج التوظيف الخاص بديوان الرقابة المالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة الاتحادي يطلق دراجات وظيفية في دائرتين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة الاتحادي يطلق دراجات وظيفية في دائرتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).