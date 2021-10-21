2021/10/21 | 13:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حددت وزارة التربية، اليوم الخميس، مواعيد إعلان نتائج الدور الثاني لمرحلتي الثالث المتوسط والسادس الاعدادي.وقال مدير عام مديرية الامتحانات في الوزارة، عبد الكاظم الكعبي في تصريح صحافي، انه “وخلال الأيام العشرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديد موعد إعلان نتائج الدور الثاني للثالث المتوسط والسادس الإعدادي المركز الخبري الوطني.

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