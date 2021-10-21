أفغانستان.. صحافيون يوثقون تعرضهم للضرب أثناء تغطية تظاهرة نسائية

2021/10/21 | 14:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض عدد من الصحافيين للضرب على يد طالبان لمنع تغطية تظاهرة نسائية في وسط كابل الخميس، بحسب فرانس برس.

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