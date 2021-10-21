مجلس الخدمة الاتحادي يقرر اطلاق درجات وظيفية

2021/10/21 | 14:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي،

اليوم الخميس، اطلاق درجات وظيفية

جديدة.





واكد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي

محمود التميمي، خلال بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، ان المجلس قرر اعلان

الدرجات الشاغر

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