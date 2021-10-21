بالصور:جفاف نهر سيروان الذي ينبع من ايران بشكل كامل!!!

2021/10/21 | 14:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهر سيروان كان ينبع من إيران وهو أحد

الفرعين الرئيسيين اللذين يشكلان نهر

ديالى أحد روافد نهر دجلة قد جفّ بشكل

كامل بسبب المياه من قبل الجانب

الايراني

عدسة بيشرو

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