الأمن الوطني: ضبط 21 طناً من حليب الأطفال منتهي الصلاحية في كربلاء (صور)

2021/10/21 | 14:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني، الخميس، ضبط 21

طناً من حليب الاطفال منتهي الصلاحية في

كربلاء.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "بناءً على المعلومات

الواردة للخط الساخن (131)؛ تمكنت مفارز

ج

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