المغني الأمريكي بيتبول للسعوديين من موسم الرياض:

2021/10/21 | 14:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيا المغني الأمريكي بيتبول، أولى حفلات موسم الرياض، الذي انطلقت فعالياته في العاصمة السعودية، الأربعاء، وسط حضورٍ جماهيري ضخم، قدّر عدده بـ250 ألفًا.

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