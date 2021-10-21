صور.. الحشد يحبط هجوماً صاروخياً في صلاح الدين

2021/10/21 | 14:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت مديرية الحشد الشعبي، الخميس، عن احباط هجوم صاروخي في محافظة صلاح الدين.

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وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 تشرين الأول 2021)، أن "قوة من اللواء 52 بالحشد الشعبي فككت صاروخا شرق محافظة صلاح الدين".

وأوضح البيان أن "ذلك جاء بناء على معلومات على معلومات استخبارية، حيث كان الصاروخ موجها الى قطعات اللواء 52 بالحشد الشعبي شرق محافظة صلاح الدين".

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