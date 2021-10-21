2021/10/21 | 14:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني احبطت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الخميس، هجوماً بصاروخ متطور شرق محافظة صلاح الدين.وذكر بيان لاعلام الحشد تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “ذلك بناء على معلومات على معلومات استخبارية، حيث كان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط هجوم صاروخي شرقي صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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