2021/10/21 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، إحباط هجوم صاروخي شرق صلاح الدين.

وذكر إعلام الحشد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء 52 بالحشد الشعبي، صاروخا شرق محافظة صلاح الدين".وأضاف البيان، إن "العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية، حيث كان الصاروخ موجها الى قطعات اللواء 52 بالحشد الشعبي شرق محافظة صلاح الدين".

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