2021/10/21 | 14:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، قائمة جديدة بأسماء المشمولين من محافظة بابل، بأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24 لسنة 2005) المعدل.وذكر بيان للأمانة العامة إن “الدائرة أرسلت قوائم الأسماء إلى مؤسسة الشهداء، … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دائرة شؤون المفصولين السياسيين تصدر قائمة باسماء المشمولين بالتعيينات في بابل) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دائرة شؤون المفصولين السياسيين تصدر قائمة باسماء المشمولين بالتعيينات في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).