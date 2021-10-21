ضبط ٢١ طناً من حليب الاطفال منتهي الصلاحية في كربلاء

2021/10/21 | 14:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى تشميع المخزن وطمر المواد بالاشتراك مع المفارز الصحية في المحافظة.

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