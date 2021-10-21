الدفاع المدني يخمد حريقاً بمستشفى قيد الإنشاء في البصرة

2021/10/21 | 14:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن اخماد حريق بمستشفى قيد الإنشاء في البصرة.وقالت المديرية في بيان، ان “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مستشفى مكون من أربعة طوابق قيد الانشاء تابع الى جامعة البصرة في منطقة ساحة الطيران بمركز المحافظة”.واضافت ان “الفرق طوقت وعزلت النيران التي […]

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