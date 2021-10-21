الى اين يؤدي الصراع على النتائج الانتخابات العراقية - احمد موكرياني

2021/10/21 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني تتخوف العامة من العراقيين من حرب شيعية - شيعية نتيجة للمنافسة الأحزاب الشيعية للسيطرة على الحكومة في العراق، والتحكم بثروات الشعب العراقي لمصالحهم الخاصة ولدعم حكومة النظام المذهبي في إيران.قبل ان اكتب رؤيتي الخاصة بما ستؤول اليها النتائج الانتخابات الحالية أدون ادناه المعطيات الحالية على الساحة العراقية:• لن تتخلى الأحزاب الشيعية عن الرئاسة الحكومة العراقية عن طريق الانتخابات ولو خسرت ......





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