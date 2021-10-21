ليبيا تبحث عن الاستقرار.. ومؤتمر الدعم يؤيد مطلبين

2021/10/21 | 14:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، الخميس، في كلمة له بعد انطلاق مؤتمر "دعم استقرار ليبيا"، إنه يؤيد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر، وفقا لخطة سلام تدعمها الأمم المتحدة.

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