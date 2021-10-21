دراسة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها: لقاح

2021/10/21 | 14:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة وضعتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها أنّ لقاح "فايزر/بيو ان تك" يحمي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا، من الاستشفاء جرّاء إصابتهم بـ"كوفيد-19" بنسبة 93%.

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