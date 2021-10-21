فريق الشرطة يراهن على لقب الموسم الجديد

2021/10/21 | 14:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار أكد مدير المكتب الإعلامي لنادي الشرطة الرياضي حسين الخرساني، عزم لاعبي فريق الكرة في الهيمنة على نقاط جميع المباريات وصولاً الى مقدمة الفرق والمنافسة على لقب الموسم الحالي .وقال الخرساني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" لاعبي القيثارة الخضراء لديهم اندفاع وروحية عاليين للمنافسة من خلال الاستعداد الجيد والمركز لكل مباريات الدوري"، مبيناً، أن " الفريق أنهى تحضيراته بشكل نهائي لمواجهة اليوم أمام زاخو التي تعدُّ مهمة، خصوصاً بعد الأداء الذي قدمه في مباراة نفط البصرة وانتهى بالفوز العريض" .وتابع الخرساني، أن" تشكيلة الفريق متكاملة ولانشكو من إصابات "، لافتاً الى أن " المباراة ستشهد غياب بسام شاكر وخضر علي، ولدينا ثقة بباقي اللاعبين في تقديم مستوى يليق بكرة الشرطة وتاريخها الكبير ".

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