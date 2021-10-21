الليرة التركية تهوي إلى مستويات تاريخية بقرار من البنك المركزي

2021/10/21 | 14:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تراجعت العملة التركية أمام الدولار، اليوم الخميس، إلى مستويات تاريخية بعدما قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي، وهو مطلب أساسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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ووفقا لموقع وكالة "بلومبرغ" ارتفع سعر صرف الدولار إلى 9.4206 ليرة، بزيادة نسبتها 2.19%، وتعد هذه المرة الأولى التي تسجل فيها العملة التركية هذا المستوى.

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