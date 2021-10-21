التجارة تحدد موعد اطلاق الوجبة الجديدة من السلة الغذائية

2021/10/21 | 14:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت وزارة التجارة، الخميس، عن قرب صرف دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين خلال الايام القليلة القادمة، فيما حددت موعد توزيع الوجبة الثالثة من السلة الغذائية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية (21 تشرين الاول 2021)، ان "وزير التجارة علاء احمد الجبوري، بحث مع محافظ كركوك راكان الجبوري، الاجراءات المتخذة من الوزارة ومحافظة كركوك، لانجاح السلة الغذائية وتوزيعها الى مستحقيها.

واكد وزير التجارة خلال اللقاء، ان "الشهر القادم سوف يتم توزيع الوجبة الثالثة من السلة الغذائية".

وشدد على "اهمية العمل على تلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى المواد الموزعة ومتابعة عملية التوزيع وزيادة منافذ استلام الشكاوى المواطنين"، مشيرا الى "متابعة الوزارة المستمرة مع وزارة المالية لصرف مستحقات الفلاحين للعام الحالي وسوف تطلق دفعة جديدة خلال الايام القليلة القادمة".

واضاف البيان، ان "اللقاء، تناول واقع قطاع وزارة التجارة ومؤسساتها في محافظة كركوك وسبل تحقيق افضل الخدمات لمواطنيها، وكذلك معالجة ملف مستحقات الفلاحين للاعوام السابقة وتشكيل لجنة لذلك الغرض".

من جانبه، اكد محافظ كركوك، على "الجهود الكبيرة التي تبذل لتأمين افضل الخدمات لمواطني كركوك في جميع اقضية ونواحي المحافظة".

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