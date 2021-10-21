2021/10/21 | 14:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، انها تمكنت من افشال هجوم صاروخي شرق صلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية (21 تشرين الاول 2021)، ​ان "قوة من اللواء 52 بالحشد الشعبي، فككت، صاروخا شرق محافظة صلاح الدين، جاء ذلك بناء على معلومات على معلومات استخبارية".

واضاف، ان "الصاروخ كان موجها الى قطعات اللواء 52 بالحشد الشعبي شرق محافظة صلاح الدين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط هجوم صاروخي استهدف مناطق في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط هجوم صاروخي استهدف مناطق في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).