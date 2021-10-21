2021/10/21 | 14:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تراجعت العملة التركية أمام الدولار، اليوم الخميس، إلى مستويات تاريخية بعدما قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي، وهو مطلب أساسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.ووفقا لموقع وكالة “بلومبرغ” ارتفع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الليرة التركية تنهار إلى مستوى تاريخي المركز الخبري الوطني.

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