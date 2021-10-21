2021/10/21 | 14:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث وزير النقل ناصر حسين الشبلي خلال زيارته القاهرة مع نظريه المصري كامل الوزير، تسهيل وصول الطلبة العراقيين والمبتعثين الى جمهورية مصر العربية والعمل على انهاء معاناتهم.ونقلت الوزارة في بيان، اليوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النقل العراقي مخاطبا نظيره المصري: خدمات مطار القاهرة متردية المركز الخبري الوطني.

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