اعتقال “قط” حاول نقل الماريجوانا للسجناء

2021/10/21 | 14:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني “اعتقل” موظفو هيئة السجون الفدرالية في مقاطعة “إيفانوفسكايا” الروسية قطا وهو يحاول نقل الماريجوانا إلى السجناء الروس.أفاد بذلك الأربعاء 20 أكتوبر ناطق باسم الإدارة المحلية لهيئة السجون الفدرالية.وقال إنه تم […]

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