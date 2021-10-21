دارين حداد تصطحب كلبها إلى مهرجان الجونة وتخطف عدسات الكاميرات

2021/10/21 | 15:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط أخبار الأزمات التي يتعرض لها مهرجان الجونة منذ انطلاق دورته الخامسة، والتركيز المستمر على إطلالات الفنّانات الراقية منها والمثيرة للجدل؛ خطف كلب الفنانة التونسية دارين حداد الأضواء على السجادة الحمراء للمهرجان

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