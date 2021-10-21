رئيسة الحكومة ومسار الاختبارات - امال قرامي

#امال_قرامي نفترض أنّه بعد تسلّم الحكومة الجديدة للسلطة، ستخرج البلاد من وضع «اللامجهول» إلى وضع «المعلوم» إذ ثمّة على رأس كلّ وزارة مسوؤل/ة عن إدارة البرامج والمشاريعوحلّ الأزمات واقتراح السياسات ...
سيوضع بعد فترة، أمام مجموعة من الاختبارات وسيساءل عن قراراته/ها واختياراته وخطابه.
ولكن هل ستتضح الرؤية بالفعل وهل سيكون بمقدورنا أن نفهم خصوصية المسار القادم ؟نرجّح أنّ أوّل اختبار ستوضع فيه رئي ......
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