2021/10/21 | 15:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف وليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، الصين بأنها تمثل "أكبر تهديد تكنولوجي" للولايات المتحدة، مشددا في الوقت نفسه على أنه "لا ينبغي الاستهانة" بالقدرات السيبرانية لروسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير CIA يكشف عن دولة تمثل "أكبر تهديد تكنولوجي" لأمريكا وأخرى "لا يُستهان بها") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير CIA يكشف عن دولة تمثل "أكبر تهديد تكنولوجي" لأمريكا وأخرى "لا يُستهان بها") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).