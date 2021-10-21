العراق والسعودية يبحثان التعاون في المجال المصرفي

2021/10/21 | 15:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مع ادارة البنك المركزي السعودي التعاون في القطاع المصرفي الخارجي.

وقال المكتب الاعلامي للبنك المركزي العراقي في بيان ان “محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف زار اليوم العاصمة السعودية الرياض برفقة وفد من القطاع المصرفي العراقي لتعزيز العلاقات الثنائية وآفاق التعاون في القطاع المصرفي وتبادل الخبرات مع الجانب السعودي”.

واضاف ان “المحافظ التقى بإدارة البنك المركزي السعودي على هامش هذه الزيارة، حيث رحب الجانب السعودي بالمحافظ والوفد المرافق له، معتبراً هذه الزيارة بوابة لتعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين والمؤسستين النقديتين، وخطوة ستنعكس إيجاباً على الطرفين”.

وتابع انه “تمت مناقشة الاستعداد لفتح مجال تبادل الخبرات والتعاون في القطاع المصرفي الخارجي بما يؤسس لمرحلة إيجابية في العلاقات الاقتصادية بين الجانب العراقي والجانب السعودي”.

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