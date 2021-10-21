تحديد موعد توزيع وجبة جديدة من السلة الغذائية

2021/10/21 | 15:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حدَّدت وزارة التجارة، اليوم الخميس، موعد توزيع الوجبة الثالثة من السلّة الغذائيّة، فيما اشارت الى ان صرف مستحقات الفلاحين للعام الحالي سوف تطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.وذكر بيان للوزارة أن “وزير التجارة علاء احمد الجبوري، بحث مع محافظ كركوك راكان الجبوري، في الإجراءات المتخذة من الوزارة ومحافظة كركوك، لإنجاح السلة الغذائية وتوزيعها بين مستحقيها.وأكد وزير التجارة خلال اللقاء، أن “الشهر المقبل سوف يتم توزيع الوجبة الثالثة من السلة الغذائية”.وشدَّد على “أهمية العمل على تلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى المواد الموزعة ومتابعة عملية التوزيع وزيادة منافذ تسلُّم شكاوى المواطنين”، مشيراً الى “متابعة الوزارة المستمرة مع وزارة المالية لصرف مستحقات الفلاحين للعام الحالي وسوف تطلق دفعة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة”.وأضاف البيان، أن “اللقاء، تناول واقع قطاع وزارة التجارة ومؤسساتها في محافظة كركوك وسبل تحقيق أفضل الخدمات لمواطنيها، وكذلك معالجة ملف مستحقات الفلاحين للأعوام السابقة وتشكيل لجنة لذلك الغرض”.من جانبه، أكَّد محافظ كركوك، “الجهود الكبيرة التي تبذل لتأمين أفضل الخدمات لمواطني كركوك في جميع أقضية ونواحي المحافظة”.

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